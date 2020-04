Federer und Murray verspotten Nadal: "Keine Ahnung, wie Instagram geht"

Zwischen Rafael Nadal und Roger Federer liegen Welten. Die Rede ist hier selbstverständlich nicht vom Tennis-Können, sondern vom Verständnis im Umgang mit den sozialen Netzwerken. Während der Schweizer sehr fit auf dem SM-Gebiet zu sein scheint und regelmäßig mit seinen Fans interagiert, hält sich der Spanier verhältnismäßig doch sehr zurück.

Am Montag unternahm Nadal dann seinen ersten Versuch, ein Instagram-Live zu machen. Doch während er die Fragen seiner Fans auf Englisch und Spanisch beantwortete, sorgten zwei seiner Kollegen für Unruhe - Roger Federer und Andy Murray. "Wartet Leute, ich habe Roger hier, ich glaube er will dabei sein“, sagte Nadal nachdem ihn eine Person außerhalb des Bildes darauf hingewiesen hatte, dass die beiden auf ihn warten würden. Doch, die Zeit verging und es tat sich nichts. "Sorry, Leute, ist mein erstes Instagram live, ist also nicht so einfach für mich“, bat Nadal.