Ein Monat davor: Österreichs Frauen-Team und die EM der Superlative

Es wird eine EM der Superlative von 6. bis 31. Juli in England. Seit Monaten ist das Auftaktspiel zwischen England und Österreich im Old Trafford Stadium von Manchester United ausverkauft. Das Spiel wird für die österreichischen Teamspielerinnen das bisherige Highlight ihrer Karriere vor 73.400 Zuschauern. Das sind die Kennzahlen der Endrunde.

63,5 Millionen Euro beträgt die Wertschöpfung in den Ausrichterstädten.

96.000 Fußballfans aus 95 Ländern werden laut den Ticketkäufen nach England reisen.

480.000 Zuschauer werden in den Stadien erwartet (bei 700.000 Tickets), das sind doppelt so viele wie vor fünf Jahren bei der Endrunde in den Niederlanden.

29,4 Millionen Euro betragen die Gesamt-Investitionen für die EM-Endrunde.

250 Millionen Zuschauer in 195 Ländern werden die EM im Fernsehen verfolgen. Vor fünf Jahren waren es nur 178 Millionen.