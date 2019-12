Ein Derby, zwei Hoffnungsträger: Barisic und Stöger im Porträt

So nah und doch so fern: Zoran Barisic und Peter Stöger mögen einander, gelten als echte Wiener und waren bisher die letzten Trainer, die den Ansprüchen bei Rapid und Austria genügen konnten. Im April 2013 gab es übrigens das einzige Trainer-Duell – Barisic holte bei seinem Debüt für Rapid gegen den späteren Meister Stöger in Favoriten einen Punkt (2:2).

1996 standen sie gemeinsam in einem Europacup-Finale, sie genießen in der Öffentlichkeit den unbestrittenen Ruf von Fachmännern und sind die großen Hoffnungsträger ihrer Vereine. Genau hier verläuft die Grenze zwischen den beiden Sportvorständen. Das Duell Rapid gegen Austria (er)fordert Konkurrenzdenken.

Auch beim 330. Derby (17 Uhr) geht es um die sportliche Vorherrschaft in Wien. Die vermeintlichen Großklubs haben so viele Baustellen aufgerissen, dass die beiden Vereinslegenden als Troubleshooter zurückgeholt wurden. Zoran Barisic hat zwei Monate Vorsprung, der 49-Jährige startete bei Rapid bereits vor Saisonende Anfang Juni. Ob die Aufräumarbeiten deshalb bisher erfolgreicher waren als jene von Stöger bei der Austria? Die Antwort liefern die Porträts der Sportvorstände.