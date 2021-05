Duell um den Europacup: Die Mehrfachbelastung der Wiener Austria

Am Ende bekommt die Austria doch noch die Chance, eine turbulente und wenig erfolgreiche Saison mit einem positiven Anstrich abzuschließen. Auf dem Weg zu dem Ziel eines internationalen Startplatzes für die kommende Saison stehen nur noch zwei Hürden. Das Heimspiel am Donnerstag (19 Uhr) gegen Wolfsberg und das Gastspiel am kommenden Sonntag im Lavanttal.