Austria in der Verlängerung, Schopp liebäugelt mit Wien

"Jetzt müssen wir drauf bleiben"

Das unterstreicht auch der Blick auf die Saisonduelle, die die Wolfsberger mit 3:2 und 5:3 für sich entschieden haben. "Gegen den WAC haben wir noch gar nichts mitgenommen. Wir werden schauen, ob sich diesmal was ausgeht, es ist ein spannender Prozess, den wir eingeleitet haben", so Stöger. Zuletzt hatte er kritisiert, dass sein Team durch den Selbstfaller in Ried die Chance auf Platz eins und damit den Heimvorteil im Aufeinandertreffen mit Hartberg leichtfertig verspielt hatte.

Nun bekommen die Fans der "Veilchen" am Donnerstag doch noch die Möglichkeit, Fitz und Co. in der Generali Arena auf die Beine zu schauen. "Wir haben uns extrem verbessert zuletzt, bis auf Ried waren wir in allen Partien spielerisch überlegen und haben auch viele Punkte geholt. Jetzt müssen wir drauf bleiben", gab Fitz die Marschroute vor, nachdem ihm zuvor ein Treffer aus mehr als 40 Metern gelungen war. "Ich habe gesehen, dass der Tormann relativ weit draußen steht und habe ihn perfekt erwischt. Für sowas habe ich ein gewisses Gefühl."

Nach der Partie war bei den Wienern Müdigkeit zu spüren. "Ich bin aber guter Dinge, dass wir am Donnerstag wieder fit sind", sagte Kapitän Markus Suttner. Ein Prognose, ob man die verkorkste Saison noch retten könne, wollte er nicht abgeben. "Das kann ich nicht vorhersehen. Wir werden aber versuchen, alles rauszuhauen, damit wir dem WAC einen Fight liefern", versprach der Außenverteidiger.