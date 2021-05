Play-off-Halbfinale live: So steht es bei Hartberg gegen Austria

In den jüngsten vier Gastspielen in der Oststeiermark gab es für die Austria jedoch keinen Sieg bei zwei Niederlagen. "Wir haben dort eine Rechnung offen", bemerkte Aleksandar Jukic. Bis zu 1.500 Zuschauer könnten am Pfingstmontag die Heimischen anfeuern - und den Feiertag für den TSV komplett machen. Zuhause ist die Elf von Markus Schopp seit neun Spielen ungeschlagen.