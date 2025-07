EM ohne Österreich: Warum von der Sensation 2017 so wenig blieb

Es gab viele Vorurteile. So äußerte ein Wiener Funktionär: „Wenn du die Mädchen in die Akademie schickst, musst du damit rechnen, dass sie lesbisch zurückkommen.“

Auf der ÖFB-Homepage wurde der Teamchef ganz unten gelistet – hinter den Zeugwarten des Männerteams. Bei meinem ersten EM-Qualifikationsspiel 2011 gegen Tschechien war kein Funktionär des ÖFB oder der Landesverbände anwesend.

Also formulierten wir im Nationalteam eine Vision: Unser Ziel war es, Anerkennung und Respekt zu erlangen. Diese Vision trieb uns alle an und führte uns bis ins Semifinale der EM 2017 in den Niederlanden. Dort waren dann fast alle ÖFB-Funktionäre und Landespräsidenten anwesend. 1,2 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel live im ORF.