Die WM-Favoriten im Formcheck: England und Deutschland schwächeln

Im Gegensatz zu England, dem Absteiger aus der Italien-Gruppe. Die Mannschaft holte in den sechs Spielen keinen Sieg und nur drei Remis, weshalb Teamchef Gareth Southgate schwer in die Kritik geraten ist. So wird die Warterei wohl den 60er feiern, denn die Fans hoffen seit 56 Jahren auf den nächsten Titel nach dem WM-Sieg 1966.

Der letzte Titelgewinn von Dänemark ist noch nicht so lange her. 1992 wurden die Dänen sensationell Europameister, der aktuellen Nationalmannschaft attestieren die Experten eine hohe Qualität. Die letzten Ergebnisse heben Dänemark auf die Stufe eines WM-Geheimfavoriten. Weltmeister Frankreich wurde in der Nations League gleich zwei Mal besiegt, Teamchef Kasper Hjulmand, der mit den Dänen 2021 das EM-Semifinale erreichte, ist von der Performance seiner Spieler angetan. „Wir haben nur eine kurze Vorbereitung auf die WM. Deswegen ist es so wichtig, dass unsere Spieler jetzt schon in Form sind und mit viel Selbstvertrauen nach Katar reisen.“