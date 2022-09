Bedeutungslos und spektakulär: 3:3 zwischen England und Deutschland

Die deutsche Nationalmannschaft hat im Fußball-Klassiker im Londoner Wembley-Stadion gegen England eine 2:0-Führung verspielt, aber nach Rückstand noch ein Unentschieden erkämpft. 58 Tage vor dem Eröffnungsspiel gegen Japan verpatzte das Team von Hansi Flick im bedeutungslose Spiel in der Nations League die WM-Generalprobe und rettete gerade noch ein 3:3 (0:0). Vor 78.949 Zuschauern hatten Ilkay Gündogan (53./Foulelfmeter) und Kai Havertz (67.) die DFB-Auswahl scheinbar sicher in Führung gebraucht. Luke Shaw (72.), Mason Mount (75.) und Kapitän Harry Kane (82./Foulelfmeter) drehten zunächst das Spiel, ehe Havertz (87.) mit seinem zweiten Treffer für ein halbwegs versöhnliches Ende sorgte.

In der Gruppe liegen die beiden Fußball-Großmächte abgeschlagen hinter dem nicht für die WM qualifizierten Europameister Italien (nach dem 2:0 am Montag gegen Ungarn Finalteilnehmer in der Nations League) und eben die Ungarn.