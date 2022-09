Nations League: Kroatien und Niederlande für Finalturnier qualifiziert

Die übrigen zwei Tickets für das im kommenden Jahr in einem der vier Teilnehmerländer ausgetragenen Miniturnier werden am Montag und Dienstag vergeben. Hinter der Niederlande und Belgien behauptete Polen mit einem 1:0 in Wales den dritten Platz. Karol Swiderski traf entscheidend (57.), Wales steigt aus der A-Liga ab und könnte in der nächsten Auflage ein Gegner von Österreich werden. In der Liga C leistete sich die bereits als Aufsteiger feststehende Türkei eine 1:2-Blamage auf den Färöern.