Ronaldos Heldenstatus in Portugal bröckelt: Topstar für WM fraglich?

Nach der Partie verschwand der gefrustete Stürmer schnell in den Katakomben. Europäische Medien, vor allem jene in Ronaldos Heimat Portugal, hatten nicht viel Gutes über den Offensivspieler zu berichten. Auf Social Media überschlugen sich die Kommentare über ein mögliches Karriereende des 37-Jährigen im Nationalteam. Üblicherweise stand Ronaldo bisher wegen seiner spielerischen Glanzlichter im Fokus. Doch seit einiger Zeit geht es mehr um die Rolle, die der bisherige Topstar spielen kann oder sollte - sowohl bei seinem Verein, als auch in der portugiesischen Seleção. Bei letzterer muss nun Santos abwägen, ob er nicht aufstrebenden Talenten wie Milans Rafael Leão das Vertrauen schenkt.