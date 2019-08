Ronaldo: "Schwierigstes Jahr meines Lebens"

Superstar Christiano Ronaldo bezeichnet laut eigenen Aussagen das Jahr 2018 als das "wohl schwierigste" seines Lebens. Grund dafür sind die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den fünfmaligen Weltfußballer.

Die US-Amerikanerin Kathryn Mayorga beschuldigt Ronaldo, sie 2009 in Las Vegas vergewaltigt zu haben. Der 34-Jährige hat dies stets abgestritten. Der Portugiese selbst rede nicht gerne über diesen Fall. "Aber einmal mehr wurde bewiesen, dass ich unschuldig war. Das macht mich stolz, aber es war sehr hart", meinte der Juventus-Stürmer. Damit bezog er sich aller Voraussichten nach auf eine Mitteilung der Staatsanwaltschaft des Clark County im US-Bundesstaat Nevada von Ende Juli, wonach die Behörde keine Anklage gegen Ronaldo erheben will.

Vor allem das Misstrauen, das ihm entgegengebracht wurde, machte ihm zu schaffen: "Wenn die Leute deine Ehre infrage stellen, tut das weh. Sehr weh". Erst am Dienstag kam die Bestätigung seitens der Anwälte Ronaldos, dass im Fall der Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Portugiesen Geld an die Klägerin geflossen ist. Wie aus den Gerichtsdokumenten der Anwälte hervorgeht, soll Ronaldo im Rahmen einer Vereinbarung aus dem Jahr 2010 insgesamt 375.000 US-Dollar an Mayorga gezahlt haben.