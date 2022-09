England gegen Deutschland: Ein Fußball-Klassiker mit viel Kopfweh

Nicht zum ersten Mal in seiner Amtszeit als englischer Teamchef steht Gareth Southgate in der Kritik. Aktuell aber mehr denn je zuvor, denn die Niederlage in Mailand gegen Italien offenbarte die Probleme der Engländer. Southgate aber macht das, was er meistens macht. Der 52-Jährige tritt ruhig auf, sehr sachlich, große Emotionen trägt er zumindest nicht nach außen. Es ist gar nicht so lange her, da wurde Southgate für sein staatsmännisch anmutendes Verhalten in England gefeiert. Nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg und dem 0:1 in Italien wird er von Fans ausgepfiffen. Nicht wenige fordern in den sozialen Netzwerken bereits den zuletzt vom FC Chelsea freigestellten Thomas Tuchel als Nachfolger. Aber Southgate bleibt stur und behauptet mit Selbstbewusstsein: „Ich bin der Richtige.“