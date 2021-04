Die Wiener Austria und das Aufatmen vor dem Aufräumen

Immerhin, die intensive Arbeit der letzten Tage hat Früchte getragen. Vize-Präsident Raimund Harreither hat als Antreiber und Sponsor der Austria, der sein Engagement auf weitere drei Jahre ausgedehnt hat, andere Mitglieder der Gremien emotional mitgerissen. Insgesamt bürgten sieben Personen für eine Bankgarantie oder gaben selbst Geld her, wie angeblich auch Präsident Frank Hensel. Bei anderen ging die Liebe zur Austria nicht ganz so weit.

Hensel zeigte sich erleichtert. „Diese Nachricht freut uns natürlich und umso mehr, da wir der gesamten Austria-Familie mit dem positiven Bescheid mit Sicherheit eine große Sorge genommen haben. Wir haben in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, wie eindringlich nahe unsere Situation vielen Freunden, Fans, Partnern und Sponsoren gegangen ist. Unser Dank gilt allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen unermüdlich an der Zukunft der Wiener Austria mitgebaut haben“, so das erste offizielle Statement.