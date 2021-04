Austria Wien erhielt in zweiter Instanz die Bundesliga-Lizenz

Für die Austria in schweren Zeiten eine gute Nachricht. Die auch Präsident Frank Hensel freut: "Umso mehr, da wir der gesamten Austria-Familie mit dem positiven Bescheid mit Sicherheit eine große Sorge genommen haben. Wir haben in vielen persönlichen Gesprächen festgestellt, wie eindringlich nahe unsere Situation vielen Freunden, Fans, Partnern und Sponsoren gegangen ist. Unser Dank gilt allen, die in den vergangenen Tagen und Wochen unermüdlich an der Zukunft der Wiener Austria mitgebaut haben."

Weiters wurde vermeldet, dass Zweitligist Austria Lustenau zwar die Zulassung zur 2. Liga erhielt, aber die Lizenz für die höchste Spielklasse mangels Zulassung des Stadions ausblieb. Dagegen können die Vorarlberger noch innerhalb von acht Tagen Klage beim Ständigen Neutralen Schiedsgericht einbringen.