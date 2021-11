Die verletzten Rapidler: Leo Greiml beginnt die Saisonvorbereitung

Kevin Wimmer bekam genau dann Schmerzen, als er dringend gebraucht worden wäre – beim Aufwärmen in Hartberg, knapp vor der Greiml-Verletzung. Entgegen den Erwartungen des Routiniers droht eine längere Pause: Die Beschwerden klingen derzeit nicht ab.

Lion Schuster kämpft mit einem Ödem im Knie, Rückkehr ungewiss.

Dejan Petrovic wurde durch ein Mahrer-Foul in Klagenfurt schwer am Knöchel verletzt, ist aber bei der Reha schneller als erwartet.

Auch Taxi Fountas könnte nach seinen Oberschenkel-Problemen gegen den LASK bald wieder spielen. Am liebsten würde der Grieche am Samstag nach Kärnten zur Mannschaft fahren, um am Sonntag gegen den WAC helfen zu können.

Dann könnte auch Filip Stojkovic wieder dabei sein. Der Rechtsverteidiger war zwar in Zagreb, musste gegen Dinamo aber wegen Muskelbeschwerden kurzfristig passen.