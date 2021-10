Kreuzband-OP bei Greiml: Plötzlich gehen Rapid die Verteidiger aus

Es passt zu den verpatzten Bundesliga-Auftritten von Rapid: Auf die souveränste Hälfte dieser Saison folgten zwei Tiefschläge und am Tag nach dem 1:1 in Hartberg war Katzenjammer angesagt. Zuerst die Schmerzensschreie von Leo Greiml, dann der Ausgleich mit der allerletzten Aktion in der 97. Minute.

Ausgerechnet bei Greiml, dem Aufsteiger in Hütteldorf, wurde nach seinem 23. Pflichtspieleinsatz in 15 Wochen ein Kreuzbandriss diagnostiziert. Ein MRT sollte Montagabend die Befürchtung noch definitiv abbilden. Der 20-jährige Fan-Liebling muss operiert werden.

Gemeinsames Comeback?

Der Ausfall des Innenverteidigers für mindestens ein halbes Jahr wird bei Rapid Spuren hinterlassen. „Der Leo ist noch nie liegen geblieben. Er wird uns als Mensch und Spieler abgehen“, betont Didi Kühbauer. Der Trainer hofft aber auf ein gemeinsames Comeback: „Ich bin mir sicher, dass er stärker zurückkommen wird.“ Während der Reha wird die Frage einer Verlängerung des auslaufenden Vertrages auch aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten sein.

"Der gesamte Klub mit all unseren Fans steht geschlossen hinter Leo. Er verkörpert alle Rapid-Tugenden und ich bin aufgrund seiner Einstellung überzeugt, dass er nach seinem Comeback noch besser sein", meint Zoran Barisic. Der Sportdirektor hofft auf eine Vertragsverlängerung: "Ich hoffe, dass er über die laufende Saison hinaus noch viele Spiele für Rapid bestreiten wird."