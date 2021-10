1:1 in Hartberg: Rapid verliert Punkte und Leo Greiml

96 Minuten lang sah Rapid wie der verdiente Sieger in Hartberg aus. Aber es sollte wieder nicht der erste Auswärtssieg in der Bundesliga gelingen. Schiedsrichter Gishamer verlängerte die Nachspielzeit. Ein Hartberg-Freistoß wurde im zweiten Versuch gefährlich. Filip Stojkovic klärte noch auf der Linie, doch Thomas Rotter staubte ab. Das 1:1 in der 97. Minute sollte die allerletzte Aktion vor 4.469 Zuschauern sein.

Hartberg-Trainer Kurt Russ hatte einen Offensivmann mehr als zuletzt aufgeboten und kehrte damit von der Dreierkette zum 4-2-3-1 der ersten Spiele zurück. Damals wurde Rapid mit 2:0 besiegt. Trainer Didi Kühbauer hatte zwei starke Rapidler vom 2:1 gegen Dinamo Zagreb vorgeben müssen: Max Hofmann (Nasenbeinbruch) gab seine Kapitänsschleife an Srdjan Grahovac weiter, Kelvin Arase (verkühlt) wurde von Thierno Ballo ersetzt.

Starker Beginn

Die Wiener nahmen den Schwung vom Europacup-Abend mit und gewannen die meisten Zweikämpfe. Auch kombiniert wurde auf dem satten Grün erfolgreich. Robert Ljubicic hatte auf Ercan Kara gespielt, der direkt auf Taxi Fountas weiterleitete. Der Grieche schob den Ball zwischen den Beinen von Tormann René Swete zum 0:1 ins Netz (11.).

Zwei Top-Chancen hatte Rapid, um das einseitige Spiel früh zu entscheiden. Nach einem Kara-Solo scheiterte Max Ullmann an Swete (20.). Nach einem feinen Zuspiel von Fountas verzog Marco Grüll knapp (41.).

Die Hartberger wirkten ideenlos und kamen kaum in die Duelle – oder zu spät, wie Mario Sonnleitner, der seinen Ex-Kollege Kara legte.

Beinahe hätte es Rapid nach der zweiten Hälfte gegen Dinamo geschafft, noch eine Halbzeit ohne Torschuss zu überstehen. Jürgen Heils (harmloser) Versuch knapp vor dem Pausenpfiff war für Goalie Paul Gartler kein Problem.