Der Tiefpunkt zum Start der Rückrunde: Der LASK ist Letzter

„Wir müssen die positiven Dinge mitnehmen und nach vorne schauen“, sagte James Holland. Als LASK-Spieler nach hinten zu schauen ist nicht schön, denn da ist niemand mehr. Die Linzer sind seit Sonntag Tabellenletzte. Das Heimspiel gegen Altach war keine Glanztat, die Niederlage aber unnötig. Goiginger sprintete nach schönem Lochpass aufs Tor, und Hong setzte, ebenfalls noch vor der Pause, einen Kopfball schön auf den Boden auf. Doch der Größte in diesen Szenen war der Tormann der Altacher, Timo Casali verhinderte mit tollen Paraden einen Rückstand.

Der Aufreger aufseiten der Vorarlberger betraf keine Torszene, sondern eine Verletzung, die von Philipp Netzer nach Zweikampf mit Alex Schmidt am Sprunggelenk. Der 36-jährige Routinier stand nach Verletzungspause erst zum zweiten Mal in dieser Saison in der Startelf. Eine erste Diagnose besagte, dass es sich um keine Bänderverletzung handle.

Späte Entscheidung

Nach Seitenwechsel wurde die Partie nicht viel besser. Goiginger umkurvte nach einem abgefälschten Schuss Casali, knallte den Ball aber nur an die Stange, weshalb eine Abseitsstellung auch nicht überprüft wurde.

Von Altach war 80 Minuten nichts zu sehen, vielleicht war daher die Linzer Abwehr schläfrig. Nuhiu spielte Thurnwald frei, Schlager wehrte vor die Füße von Mischitz ab, der so überrascht war, dass er das leere Tor nicht traf. Auf der verwaisten rechten Linzer Abwehrseite lief Edokpolor kurz darauf ungehindert nach vorne, passte auf Bischof, der in der 83. Minute traf. Damit hatte Altach das Spielgeschehen auf den Kopf gestellt und feierte erstmals seit 13 Jahren einen Auswärtssieg beim LASK.