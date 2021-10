Elf Punkte Vorsprung: Fußball-Meister Salzburg zieht einsam davon

Dass es in Österreich eigentlich kein absolutes Spitzenspiel geben kann, dafür sorgt die Alleinherrschaft der Salzburger. Zumindest war das Spiel aufgrund der Tabellensituation das Beste, was es in der Bundesliga gibt. Die Salzburger beendeten das Duell mit einem 4:1-Sieg gegen den Zweiten Sturm und liegen nun elf Punkte vor den Grazern.

Die Bullen verpassten es vergangene Woche mit einem 1:1 in Altach, den eigenen Startrekord aus der Saison 2018/2019 zu überbieten. Den Rückschlag nach zehn Bundesliga-Siegen konnte Österreichs Nummer eins aber wegstecken, Wolfsburg musste sich beim 3:1 davon auf bittere Art und Weise überzeugen. Sturm forderte Real Sociedad beherzt, verlor viel Kraft, nicht aber das Selbstvertrauen.

Die erste Aktion zeigte aber, warum die Grazer gegen Topmannschaften im letzten Drittel oft die falschen Entscheidungen treffen: Yeboah lief alleine Richtung Tor, zögerte aber zu lange und ließ sich von Camara den Ball abluchsen (3. Minute). Anders die Salzburger: Einen feinen Pass von Okafor schloss der starke Kristensen ab, der Däne schob Sturm-Goalie Siebenhandl aus kurzer Distanz ein „Gurkerl“ (5.).

Nach dem fulminanten Beginn folgten 17 ereignislose Minuten, die von den Gastgebern beherrscht wurden. In der 22. Minute schien das Spiel mehr oder weniger entschieden. Wer, wenn nicht er, war der Hauptdarsteller: Karim Adeyemi war zum neunten Mal in dieser Liga-Saison erfolgreich. Die Vorarbeit kam – und auch das ist keine Sensation – von Okafor.

Salzburg zeigte auch weiterhin große Klasse: Vorne ideenreich, defensiv stabil. Sturms einzige Topchance vor der Pause hatte Jantscher, der an Köhn scheiterte (35.).