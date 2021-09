Rapid-Lazarett: Warum Dibon und Schobesberger um die Karriere bangen

Dass der Kapitän und zusätzlich der Topverdiener entgegen der Hoffnungen vom Trainingsstart weiterhin fehlen, ist sicher einer der Gründe für die seit Saisonbeginn noch weiter auseinandergegangene Schere zwischen Serien- und Rekordmeister.

Was ist da schief gelaufen, Herr Doktor? Thomas Balzer verwendet im KURIER-Gespräch ein Wort besonders oft: „Knorpelschaden.“ Fachmännisch erklärt der Mediziner die Hintergründe und warum gerade diese Verletzung Kaderplanungen so schwierig macht. Nikica Jelavic dient als historisches Beispiel: Ein Knie des Goalgetters war dermaßen beschädigt, dass in Hütteldorf 2010 befürchtet wurde, der Transfer nach Glasgow würde am Medizincheck bei den Rangers scheitern. Tatsächlich schoss sich der Kroate auch noch zu Everton in die Premier League und beendete seine Karriere erst heuer als 35-Jähriger.