"In die Fresse gekriegt": Auf Rapid wartet ein heißer September

Nach dem hitzigen Spiel mit der kalten Dusche am Ende war es für die Rapidler schwierig, einen kühlen Kopf zu bewahren. Als Erster stellte sich Verteidiger Maximilian Ullmann den Fragen. Wenige Minuten nach dem Nackenschlag in der Nachspielzeit sagte er: „Natürlich ist das richtig bitter. Wir haben uns viel mehr vorgenommen. Es war en körperbetontes Spiel. Wenn es remis ausgeht, passt es für beide. Vielleich haben wir in der zweiten Hälfte zu wenige Chancen herausgearbeitet.“

Marco Grüll bilanzierte: „Die erste Halbzeit war Genk besser. In der zweiten waren wir dann besser im Spiel. Ein so spätes Gegentor ist extrem bitter. Wir haben leider unsere Möglichkeiten nicht gut fertig gespielt.“ Der Neuzugang von Ried blickte aber schnell in die Zukunft: „Jetzt steht wieder die Liga auf dem Programm, da müssen wir gewinnen.“