Marek hat Corona überwunden: Der Rapid-Stadionsprecher kehrt zurück

Am Samstag hat Lukas Marek mit einer Videoschaltung aus seiner Heimat überrascht: Der Rapid-Stadionsprecher meldete sich wenige Minuten vor dem Anpfiff der Partie gegen die Admira im Allianz Stadion. „Leider hat mich Corona erwischt. Mein Traum, so eine lange Serie wie mein Papa zu schaffen, ist damit bereits in der zweiten Saison vorbei“, erklärte der Stadionsprecher. „Aber ich würde euch Fans bitten, mit mir gemeinsam die Aufstellung anzusagen.“