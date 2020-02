Rapid schenkte Andy Marek einen Sieg zum Abschied

Nach nur 40 Sekunden jubelten die 22.800 Zuschauer im Allianz Stadion. Max Ullmann hatte nach Schwab-Pass mit 92 km/h ins Kreuzeck getroffen. Noch dazu auf das Tor, hinter dem Andy Marek vom Block West gerade mit einer riesigen Choreografie verabschiedet wurde.

Im Überschwang der Gefühle machte der Stadionsprecher einen seiner wenigen Fehler in 27 Jahren am Mikrofon: Erst in der 2. Minute soll laut Marek das 1:0 gefallen sein – egal. Rapid siegte am Ende 2:0, wegen Mareks Abschied wurden viele Tränen vergossen (siehe unten).

Stefan Maierhofer ließ sich vom Rapid-Traumstart nicht bremsen. Der 37-Jährige rackerte, foulte, ging im 4-4-1-1-System allein vorne absammeln und verlängerte viele lange gerne vom zweiten Ex-Rapidler Thanos Petsos gespielte Bälle gekonnt. Zlatko Dedic kam so zu den beiden Chancen der Gäste vor der Pause (11., 32.).