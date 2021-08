Die Premier League kündigt Corona-Stichproben für Fans an

Um zukünftig wieder Fußballspiele im Stadion zu erleben, müssen Fans in der englischen Premier League möglicherweise bald nachweisen, dass sie vollständig geimpft sind oder in den 48 Stunden vor Spielbeginn negativ auf das Coronavirus getestet wurden. Englands Topliga kündigte entsprechende Regeln an Spieltagen an. "Das beinhaltet auch, auf eine Prüfung des Covid-19-Status hinzuarbeiten, falls diese verpflichtend wird." Zunächst wird offenbar stichprobenartig kontrolliert.