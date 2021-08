Janko über Messis Abschied aus Barcelona: "Niemand spielt gratis"

Aber ich möchte dieses Thema nicht nur auf Barcelona beschränken, denn das wäre viel zu kurz gegriffen. Beim Fan schwingt generell gerne das Bild von der großen Familie und vom Zusammenhalt mit. Es ist eine Wunschvorstellung einer heilen Welt. Am Ende des Tages gibt es aber in den allerseltensten Fällen Treue und Dankbarkeit. Und auch die vereinstreuen Spieler halten doch die Hand auf und wollen gut verdienen. Niemand spielt gratis, auch ein Messi nicht. Er hat in Barcelona begeistert, hat mit dem Klub viele Erfolge gefeiert, aber er hat auch profitiert und bis zu 70 Millionen pro Saison kassiert.