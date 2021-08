Tränenreicher Abschied: Wie Messis Sohn die Barca-Fans rührt

Das in Barcelona Unvorstellbare ist passiert: Lionel Messi hat seinem Langzeitklub am Sonntag Lebewohl gesagt. "Heute muss ich tatsächlich auf Wiedersehen sagen", sagte der 34-Jährige im Auditorium des Camp Nou. 21 Jahre hat er für den FC Barcelona gespielt. Schon zu Beginn seiner Abschiedsrede flossen Tränen. "In den vergangenen Tagen habe ich viel nachgedacht, was ich eigentlich sagen kann. Die Wahrheit ist: Mir fällt einfach nichts ein", sagte Messi.