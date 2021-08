Pressekonferenz in Camp Nou: Messi sagt unter Tränen Adieu

Mit den Tränen in den Augen erschien Lionel Messi am Sonntagmittag im Camp Nou, um sich offiziell zu verabschieden. Der Argentinier trat vor die versammelte Schar an Journalisten und brachte zunächst kaum ein Wort heraus.

Dann sprach er aber doch. Die wichtigsten Zitate im Überblick:

"Das ist wirklich schwer für mich nach so vielen Jahren. Ich bin nicht bereit dafür, nach so vielen Jahren, ich habe mein ganzes Leben hier verbracht", stammelte der Superstar.

"Wir, meine Familie und ich, wollten hier bleiben, hier zuhause in Barcelona. Aber heute muss ich zu all dem Good Bye sagen. Nach 21 Jahren verlasse ich mit meiner Frau und mit meinen drei argentinisch-katalanischen Kindern diese wundervolle Stadt."