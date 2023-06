Die nächsten Abgänge: Rapid verabschiedet noch zwei Verteidiger

Rapid klärt die letzten Personalfragen mit auslaufendem Vertrag. Nachdem bereits rund um das letzte Heimspiel gegen Sturm Graz die Spieler Christoph Knasmüllner, Dejan Petrovic und Lion Schuster verabschiedet wurden, ist nunmehr klar, dass noch zwei weitere Kicker zu Ex-Rapidlern werden.

„Beim vom FC Bologna geliehenen Rechtsverteidiger Denso Kasius wird auf eine fixe Verpflichtung verzichtet“, verkündet Rapid. Es hätte wie vom KURIER berichtet eine Möglichkeit gegeben, den 20-jährigen Niederländer fix zu verpflichten.

Zu teuer

Auf diese teure Investition für Ablöse und Gehalt wird verzichtet. Der Rechtsverteidiger brachte es in der Frühjahrssaison auf zwölf Pflichtspieleinsätze in Liga und Cup, bei denen er zwei direkte Torvorlagen verbuchen konnte, enttäuschte aber vor allem in den Wiener Derbys.