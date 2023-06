"Im Stich gelassen": Austria-Transfer sorgt für Brisanz im Play-off

Joker haben gestochen

Der Coach bewies in der Partie in Wolfsberg, in der seine Elf einen 0:1-Rückstand spät noch gedreht hatte, ein goldenes Händchen. Der Ausgleich in der 96. Minute war eine Koproduktion zweier Einwechselspieler: Die Ecke von Torben Rhein veredelte Dario Grujcic per Kopf.

Und Rhein bereitete auch noch den 14. Saisontreffer von Lukas Fridrikas vor, der nun zu einem Duell mit der Wiener Austria führt.

Die Investition in eine Flugreise hat sich ausgezahlt: „Das ist viel kürzer als acht Stunden mit dem Bus. Das heißt wir haben etwas mehr Chancen zum Regenerieren bis Donnerstag. Die Jungs sind schon ziemlich am Limit und die Austria ist viel frischer.“