Dramatik in Wolfsberg: Lustenau besiegt den WAC und fordert die Austria

Als Sieger der Qualifikationsgruppe sollte der WAC einen Vorteil mit dem Heimspiel im Europacup-Play-off gegen Austria Lustenau haben. Allein: Heimvorteil zwischen den beiden Teams war in dieser Saison keiner auszumachen, gab es doch in den vier Duellen zuvor keinen Sieg vor eigenem Publikum. Das sollte sich am Montag nicht ändern – auch, wenn dem WAC nur Sekunden fehlten.