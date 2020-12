"Die Enttäuschung war in der Kabine groß"

Pentz weiß auch, woran die Austria in naher Zukunft noch arbeiten muss. "An der Fitness, wir müssen 90 Minuten wie der LASK marschieren können." Trainer Peter Stöger weiß, was sein Goalie damit meint. "Ich kenne die Laufwerte der Spieler." Die seien durchaus in Ordnung. "Es geht um die intensiven Dinge, und um die Bereitschaft dazu, unangenehme Meter zu machen. Das spielt sich mehr in den Köpfen als in den Beinen ab."