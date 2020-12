1:1 bei Austria - LASK verspielt die Winterkrone

Die Tatsache, dass die Linzer als Favoriten in Favoriten bei der Austria auftraten, sagt schon einiges über das mittlerweile gar nicht mehr so neue Kräfteverhältnis der beiden Traditionsklubs aus. Der Trend zeigt beim LASK seit geraumer Zeit nach oben, bei der Austria zuletzt eher nach unten. Mit dem 1:1 erzielten die Wiener einen Achtungserfolg, bei dem sie ganz gute Phasen hatten. Der LASK konnte die Salzburger Niederlage nicht nützen, geht als Dritter in die Winterpause.

Der Meister feiert also als Tabellenführer unterm Weihnachtsbaum, Sturm Graz ist nach Verlustpunkten sogar in Front.

Stürmer Monschein fehlte den Veilchen am Sonntag, weil er sich mit einer in den eigenen vier Wänden zugezogenen Schnittverletzung am Rist aus dem Kader gestrichen hatte. Der ersatzgeschwächte LASK begann kontrolliert und stark, Eggestein näherte sich zwei Mal dem Austria-Tor an. Die Wiener gingen mit dem ersten wirklich gelungenen Angriff in Führung. Einen Bilderbuch-Konter über Fitz und Teigl schloss Pichler mustergültig ab – er ließ Madsen aussteigen und traf genau ins lange Eck (13.).