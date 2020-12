Bundesliga-Überraschung: Auch WAC nimmt die Festung Salzburg ein

Nach der Pause waren die Rieder, denen nur ein Punkt in fünf Auswärtsspielen vergönnt war, nicht mehr zu halten. Nach Foul an Bajic verwertete Grüll den Elfmeter souverän (48.). In Minute 53 folgte auf einen feinen Haken von Gschweidl der Schuss zur Führung. Nicht einmal zwei Minuten später gab es das schönste Tor zu sehen: Der starke Bajic traf mit dem Außenrist aus zwanzig Metern ins Eck zum 1:3-Endstand (55.).