Die Bundesliga-Trainer: Fünf Neue und ein Comeback nach 10 Jahren

Der vierte Coach, der erstmals einen Verein in Österreichs oberster Spielklasse trainiert, hat erst am 30. Juni übernommen: Kurt Russ, 56, stieg in Hartberg vom Co nach dem Schopp-Abgang zum Chef auf. Auch Manfred Schmid, 50, war in der 2. Liga Cheftrainer (2008 bei Schwanenstadt), steht bei der Austria aber erstmals oben in der ersten Reihe.

Drei Frühjahrsstarter

Neben diesen fünf Neuen gibt es mit Rieds Andreas Heraf, 53, und Altachs Damir Canadi, 51, zwei Trainer, die im Frühjahr übernommen haben – mit Erfolg.

So wie Peter Pacult, der nach dem Aufstieg mit Klagenfurt eine besondere Rückkehr feiert: Der 61-Jährige hat vor über zehn Jahren, im April 2011 bei Rapid, letztmals in Österreichs oberster Spielklasse gecoacht.