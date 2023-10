Die Austria tritt mit breiter Brust beim Leader an

Das erste Saisonduell in der ersten Runde gewannen die Steirer in Wien-Favoriten klar mit 3:0. „Ich habe mir das Spiel von Sturm gegen Bergamo (2:2) angesehen. Es war schon beeindruckend, mit welcher Wucht und Intensität Sturm aufgetreten ist. Uns erwartet ein Spiel, in dem der Gegner wie immer eine aggressive und intensive Spielweise an den Tag legen wird.“ Als Gegenmittel nennt Wimmer Aggressivität und Leidenschaft.

„Weil ich überzeugt bin, dass Sturm die englische Woche nichts ausmacht. Sie haben einen richtig guten und breiten Kader.“

Sturm auf Rekordjagd

Ilzer indes freut sich auf ein Fußballfest. „Mit der Erfahrung aus diesen internationalen Härtetests und viel Vertrauen in unsere Stärken, wollen wir vor unseren fantastischen Fans die Basis für einen erfolgreichen Sturm-Nachmittag legen“, sagt Ilzer, der mit seinem Team in dieser Saison erst eine Pflichtspiel-Pleite bezog. Mit einem vierten Liga-Sieg im vierten Match in diesem Monat würden die Steirer auch einen 26 Jahre alten Klubrekord einstellen.