Sturm Graz erkämpft gegen Atalanta in Unterzahl noch einen Punkt

Schon am Nachmittag konnte man zwar nicht von einem blau-schwarzen Meer in der Grazer Innenstadt sprechen, aber etliche Italiener stellten das Trikot ihrer Lieblinge zur Schau. Die sich einige Stunden später in Weiß gewandet mit den Gastgebern zunächst einen ausgeglichenen Kampf lieferten.

Prass jubelt

Und in der 13. Minute setzte sich aus heiterem Himmel Sturms goldener Oktober fort – weil Teamspieler Alexander Prass sich ein Herz nahm, einen Verteidiger düpierte und abzog. Seinen Schuss lenkte Toloi unhaltbar für Goalie Musso ab.