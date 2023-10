Außenseiter mit Mut: Idente Rollen für Sturm und den LASK

Seit Jahren mischt der Klub im Spitzenfeld der Serie A mit. Was die „Bergamaschi“ auszeichnet? Vor allem die Konstante auf der Trainerbank. Schon seit 2016 ist Gian Piero Gasperini im Amt, führte den Klub drei Mal auf Platz drei und ebenso oft in die Champions League. Gasperini setzt auf intensives Pressing und hat damit in der Serie A die Großklubs schon reihenweise geärgert. Die Spielanlage ähnelt also durchaus jener des heutigen Gegners.