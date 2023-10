Teurer Stadionbau: LASK auf Reisen, Sorgen in der Heimat

Auf den LASK wartet eine Woche der Wahrheit. Und eine Woche der Reisen.

Am Samstag kommt es zum Bundesliga-Hit in Salzburg. Am Donnerstag sind in der Europa League Punkte in Brüssel gegen St-Gilloise nötig, um im Rennen um den Aufstieg zu bleiben. Und kommenden Sonntag geht es nach Hütteldorf zum Schlager gegen Rapid.

Sportlich wird es für die Linzer also brisant. Noch heikler wirkt eine Themenseite in den OÖ Nachrichten, die den LASK journalistisch eng begleiten. Unter dem Titel „Schwarz-weiße Schicksalsgemeinschaft“ wird analysiert, wie unter der Führung von Präsident Siegmund Gruber der Stadionbau durchgezogen wurde – und wie die Politik „dem LASK dabei ordentlich mit öffentlichem Geld unter die Arme gegriffen“ hat.