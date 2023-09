Klopp kritisierte den Linzer Rasen: "Das grüne Ding ..."

"Wenn die in der 60. und 70. Salah und Szoboszlai einwechseln, wird es schwer für uns. Da brauchen wir nicht reden", meinte Robert Zulj nach dem 1:3-Start der Athletiker in die Europa League. Liverpools Stürmerstar sorgte kurz vor dem Spielende in der Manier eines Torjägers für den entscheidenden dritten Treffer der in lila gewandeten Reds. "Am Ende ist ihre individuelle Qualität zu groß", haderte LASK-Verteidiger Philipp Ziereis.

Der Blick muss nach vorne gehen. Gegen die weiteren Gruppengegner Toulouse und Union Saint-Gilloise stehen am 5. und 26. Oktober zwei Auswärtsspiele auf dem Programm.