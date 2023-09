Europa League: Live-Stand bei Sturm Graz gegen Sporting Lissabon

Christian Ilzer sieht ein "richtiges Kaliber" auf seine Mannschaft zukommen. "Sie sind eigentlich Dauergast in der Champions League gewesen. Für mich wäre es nicht verwunderlich, wenn sie am Platz stehen und denken, dass die falsche Hymne für sie gespielt wird." Sporting bringe das "gesamte Spektrum" eines Spitzenteams mit, sagte Ilzer am Mittwoch. Die Aufgabe soll mit Überzeugung und Mut angenommen werden. "Wir müssen in allen Spielphasen am Toplevel sein und uns im Kopf nichts scheißen, wie man so schön sagt."