Die Austria gewinnt das 321. Wiener Derby

Der Heimvorteil im Derby ist abgeschafft: In den letzten acht Duellen zwischen Rapid und Austria gab es nur einen einzigen Heimsieg, diese Saison gar keinen. Der Leistungsunterschied am Sonntag war aber doch überraschend: Die Austria gewinnt das 321. Derby 2:0.

Wie im Herbst, bei der ersten Liga-Heimniederlage der Rapidler (0:2), hat das ausverkaufte Haus nur die Gäste beflügelt. Am Mittwoch im Cup-Halbfinale gegen den LASK gibt es die letzte Chance zur Rettung der Rapid-Saison. In der Liga darf sich der Rekordmeister noch nicht als gerettet ansehen.

Den ersten Aufreger des 321. Derbys lieferte Gerhard Grobelnik. Der Schiedsrichter entschied sich dafür, viel durchgehen zu lassen. So gab es für eine harte Attacke von Alexander Grünwald gegen Mario Sonnleitner keine gelbe Karte (6.).

Foto: APA/HANS PUNZ Der Routinier war in die Innenverteidigung gerutscht, weil Max Wöber zuletzt kränklich war. Das Fehlen des Linksfußes wirkte sich auch auf die Spieleröffnung aus. Viel schwerer als beim 3:0 gegen Altach kam Rapid in die gefährliche Zone.

Das lag aber auch an der sehr gut postierten Austria-Defensive. Die vorbereiteten Varianten durch die Mitte wurden geblockt und hohe Bälle auf Joelinton wiederum wurden in der Regel zur Beute von Lukas Rotpuller.

Neuer Holzhauser

Der offensiver als üblich agierende Raphael Holzhauser legte die erste Chance auf. Venuto kam zwar am Fünfer an den Ball, jagte diesen aber in den vollen Block West (15.). Jubel im Stadion gab es nur nach einem Joelinton-Treffer – zurecht wegen Abseits aberkannt.

Im Gegenzug ließ Felipe Pires Mario Pavelic gekonnt aussteigen. Larry Kayode startete an der Grenze zum Abseits und brachte den Stanglpass präzise auf Venuto. Ohne Probleme stellte der Brasilianer auf 0:1 (22.).

Fünf Minuten später lag Venuto schreiend auf dem Boden, mit Verdacht auf Kreuzbandriss, und musste durch Ismael Tajouri ersetzt werden. Geschockt wirkten die Gäste deswegen aber nicht. Wieder reklamierten die Rapidler vergeblich Abseits, als Pires durchstartete. Diesmal folgte auf den Stanglpass zu Kayode kein Treffer (37.). Bezeichnend, dass sich Osman Hadzikic nur bei einer abgerissenen Pavelic-Flanke wirklich strecken musste (43.).

Einmal ärgerten sich auch die Austrianer über Grobelnik: Sonnleitner stellte Kayode ungestraft (45.).

Foto: APA/HANS PUNZ Nach 54 Minuten kam Wöber doch für Sonnleitner – und patzte sofort. Einen schlechten Kopfball des 19-Jährigen spielte Holzhauser perfekt in den Lauf von Pires. Der Flügel ließ Knoflach keine Chance – 0:2 (56.).

Die Vorentscheidung vergab Kayode, den Anschlusstreffer verhinderte Hadzikic mit einer außergewöhnlichen Parade bei einem Weitschuss von Szanto (65.).

Foto: Agentur DIENER/DIENER / Philipp Schalber Die Partie hatte mit dem steigenden Risiko bei den Grünen Fahrt aufgenommen. Weil auch die Leistungen von Joelinton und Stefan Schwab mit dem logischen Austausch endeten, musste Steffen Hofmann durchspielen. Den angepeilten Derby-Rekord – 17 Siege – hat der 36-Jährige aber verfehlt.

Verfehlt haben bei guten Chancen auch Stephan Auer und auf der Gegenseite Kayode (80.). Bezeichnend, dass ein Freistoß von Thomas Murg ans Lattenkreuz klatschte (90.). Das Ehrentor vergab auch noch Szanto, der nach einem Platzfehler das leere Tor verfehlte.