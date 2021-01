Der Weg zur WM 2022 soll für das ÖFB-Team über Wien führen

Die Wahl ist gefallen und das Ziel ist wieder die Hauptstadt: Das ÖFB-Nationalteam wird seine beiden Heimspiele im März im Rahmen der WM-Qualifikation in Wien absolvieren.

Am Sonntag, den 28. März, gastieren die Färöer im Ernst-Happel-Stadion. Drei Tage später – am Mittwoch, 31. März – folgt das Duell mit Gruppenfavorit Dänemark. Anpfiff wird jeweils um 20.45 Uhr sein.

Auftakt in Schottland

Bereits davor startet die Auswahl von Teamchef Franco Foda auswärts in Schottland in die Qualifikationskampagne für die WM-Endrunde 2022 in Katar (Donnerstag, 25. März).