Wunschlos? Wieso Dänemark besser ist als Österreich

So bekam der Norweger Hareide nicht die Chance, sein Werk zu vollenden. Unter ihm blieb die Mannschaft unglaubliche 34 Spiele (nach 90 oder 120 Minuten) ungeschlagen. Da die geplanten Testspiele im März wegen der COVID-19-Pandemie ausfielen, war es ihm nicht mehr möglich, den Weltrekord von Spanien und Brasilien mit 35 ungeschlagenen Spielen zu brechen. Die Leistungen unter Hareide waren jedenfalls auch ausschlaggebend dafür, dass die Dänen bei der Auslosung zur WM-Qualifikation aus Topf 1 gezogen wurden.

Dominanz, aber taktisch flexibel

Kasper Hjulmand jedenfalls startete mit einer Niederlage: 0:2 gegen Belgien im September, ließ danach allerdings unter anderem auch einen 1:0-Auswärtssieg in der Nations League über England im Wembley Stadion folgen. Unter ihm tritt das Team meister in einer 4-2-3-1-Formation an, beim 2:1-Sieg zuletzt gegen Island zeigte man mit einem 3-5-2 aber auch Flexibilität.

So oder so dürfte Hjulmand, der bei Ajax Amsterdam und dem FC Barcelona hospitiert hat, einen ganzheitlichen Ansatz von Fußball verfolgen. Er legt Wert auf Ballkontrolle und Dominanz, ebenso wie auf schnelles Umschalten von der Defensive in die Offensive und umgekehrt. Genug Spieler mit Qualität hat er in Dänemarks Team jedenfalls für jeden Spielstil.