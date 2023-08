Der nächste Top-Klub buhlt um ÖFB-Star Marko Arnautovic

ÖFB-Star Marko Arnautovic ist und bleibt einer der begehrtesten Fußballer in der Serie A. Es vergeht in diesem Sommer kaum eine Woche, in dem nicht ein neuer italienischer Top-Klub um den 34-Jährigen buhlt. Erst gab es Interesse von Juventus Turin, später hatte der AC Milan ein Auge auf Arnautovic geworfen, zuletzt gab es Verhandlungen mit AS Roma.