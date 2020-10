Der LASK-Höhenflug beeindruckt Rapid-Trainer Kühbauer

Schwache Testergebnisse, starke Pflichtspiele – der LASK hat die Zeit nach dem Trainerwechsel offensichtlich so genutzt, um wieder den Ton anzugeben. Auch international, wie Rapid-Trainer Kühbauer nach dem 4:1 der Linzer in Lissabon und vor dem Spitzenspiel in Hütteldorf (17 Uhr) betont: „Das war wirklich beeindruckend, weil Sporting eine starke Truppe stellt.“

Verstärkung Gruber

Trainer Thalhammer, von dem Kühbauer wesentlich mehr hält als von dessen Vorgänger, hätte „im Offensivspiel einige Details verändert. Gegen den Ball sind sie ja schon seit der Glasner-Zeit stark. Und sie haben sich sehr gut verstärkt“. Gemeint ist Andreas Gruber, der das höhere LASK-Angebot jenem von Rapid vorgezogen hat.

Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic könnte rechtzeitig für das Spitzenspiel wieder fit werden, Leo Greiml eher noch nicht.

Kampf gegen Abgänge

Während der LASK noch einen Mittelstürmer holen will, kämpft Rapid-Sportchef Barisic gegen Abgänge: „Am Ende werden die Spielerberater aggressiver.“ Bis Montag Abend sollten die Begehrlichkeiten noch abgeblockt werden - dann wäre der Stamm (bis auf den ablösefreien Schwab) gehalten worden.