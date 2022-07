Der FC Wacker in der vierten Liga: Ein Neustart ins Ungewisse

Die Auswärtspartie in Kirchbichl wird schon einmal einen Vorgeschmack liefern, was die Spieler des FC Wacker und die gegnerischen Teams in der kommenden Saison erwartet. 600 Fans werden die Mannschaft zum Saisonauftakt in der Tiroler Liga begleiten. Die Innsbrucker verschlägt es in Liga 4 auf Sportplätze, die die meisten Anhänger bislang nur vom Hörensagen kannten.

Mit dem IAC, SVI und Union warten in der Tiroler Liga gleich drei Stadtderbys, zu den Partien in Mils, Oberperfuss, Kematen, Völs, Volders und Natters sind es jeweils nur 15 Autominuten. Jedes Auswärtsspiel wird zum Heimspiel für den FC Wacker. "Das werden Fußballfeste. Jeder will den FC Wacker schlagen", weiß Akif Güclü.