Spielt Wacker Innsbruck auch in der 4. Liga im Tivolistadion?

110 Tickets in 90 Minuten

"Wir können im Moment noch nicht abschätzen, wie viele Leute zum ersten Heimspiel kommen werden", sagt Präsident Hannes Rauch. Allerdings scheint das Fan-Interesse am FC Wacker auch in der Tiroler Liga ungebrochen. Am Dienstag startete der Verein mit dem Verkauf der 600 Tickets für das Auswärtsspiel am Samstag in Kirchbichl. "In eineinhalb Stunden waren 110 Karten weg. Und da waren die Fanclubs noch gar nicht da", erzählt Rauch.

Das erste Heimspiel wird der zehnfache Meister am 6. August gegen Mils bestreiten.