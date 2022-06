Wacker-Präsident Rauch: "Dann stehst du eh bei der Beerdigung"

Josef Geisler, der Präsident des Tiroler Fußballverbandes, hat dezitiert gesagt: Das Image des FC Wacker ist nachhaltig beschädigt. Stimmen Sie ihm zu?

Man ist beim Verein sicher nicht immer so aufgetreten, dass das sympathisch erschienen wäre. Da muss man schon die Fehler bei sich selbst suchen und nicht immer nur sagen: ,Die mögen uns nicht.' Der Verein hat sicher neben dem finanziellen Schaden auch einen Imageschaden davongetragen. Aber man kann beides lösen. Wobei eines klar ist: Einen Imageschaden kannst du nicht in drei Wochen reparieren. Wir werden uns am Riemen reißen müssen.

Apropos Image: Der umstrittene Russe Michail Ponomarew ist als "finanzieller Retter" immer noch eine Option. Wie passt das mit einem Neustart zusammen: Hat der Verein aus den schlechten Erfahrungen mit den bisherigen Investoren nichts gelernt?

Der FC Wacker muss mit Michail Ponomarew so oder so reden, weil von seiner Seite ja eine Klage gegenüber dem Verein im Raum steht. Es gibt auch noch andere Optionen, aber wir müssen uns alle Optionen offenhalten, auch wenn die Lösung für den einen oder anderen nicht populär ist. Natürlich ist es nicht ideal, aber im Moment müssen wir Brücken bauen und nicht Brücken abbrechen.