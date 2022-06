Die Zukunft von Wacker Innsbruck heißt Prutz und Ebbs

Die Tiroler Liga wird in der kommenden Saison die Spielwiese für den FC Wacker Innsbruck sein. Darauf verständigten sich die Verantwortlichen des Tiroler Fußballverbandes in einer Sitzung am Dienstag Abend.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens hatte Unklarheit geherrscht, in welcher Liga der Zwangsabsteiger aus der 2. Bundesliga fortan am Ball sein darf. Nun ist es fix: Es ist die vierhöchste Leistungsstufe.